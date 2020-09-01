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تعرف على تفاصيل ومفاجآت عقد على ماهر مع المصرى

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اتفق مسئولو نادى المصرى البورسعيدى مع على ماهر نجم الأهلى الأسبق، على كل تفاصيل التعاقد، بعد توليه المسئولية الفنية للفريق الكروى، خلفاً لطارق العشرى الذى رحل عند تدريب ممثل بورسعيد بالدورى الممتاز على خلفية تراجع النتائج والهبوط للمركز الأخير فى جدول ترتيب المسابقة.

وعلم سوبر كورة مفاجآت عديدة فى تفاصيل عقد على ماهر مع النادى المصرى، الذى تم التوقيع عليه رسميا خلال جلسة جمعت المدير الفنى فى الساعات الماضية مع سمير حلبية رئيس النادى المصرى فى مدينة العبور وشهدت الاتفاق على كل البنود.

 

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ويبدأ علي ماهر قيادته لتدريبات المصري البورسعيدي بداية من اليوم الثلاثاء عقب إجراء الفريق لتحليل الدم الخاصة بكورونا، ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة.

وقال على ماهر إن هدفه فى الفترة المقبلة تحقيق نتائج إيجابية تليق باسم المصرى، مشيرًا إلى إنه يطلب دعم الجماهير للعودة بالفريق إلى مكانته الطبيعية في ترتيب جدول الدورى، وأضاف على ماهر: "إن شاء الله نقدم أداء يليق بالنادى المصري لأنى أعلم جيدا أن ترتيب الفريق البورسعيدى في جدول الدوري لا يليق بمكانته".

وتابع على ماهر: "المصرى يمتلك لاعبين جيدين قادرين على تحمل المسئولية والخروج من الأزمة الحالية وسأبذل قصاري جهدى وهموت نفسى في الملعب لتقديم مستوي جيد وأثق كذلك في اللاعبين أنهم سيساعدوننى على ذلك".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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