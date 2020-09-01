25 ألف طالب يسجلون طلبات الالتحاق بالجامعات الأهلية.. موقع الجامعات الأهلية يعلن إضافة 3 مجالات بجامعة الملك سلمان "طب وطب الأسنان والعلوم الصيدلية".. وإتاحة تعديل الرغبات بعد إرسالها.. وغلق باب التسجيل غدا

إقبال كثيف من جانب طلاب الثانوية العامة على الجامعات الأهلية الجديدة، وذلك منذ فتح باب التسجيل على الموقع الرسمى للجامعات الأهلية وحتى الآن.

وقال الدكتور محمد شعيرة رئيس القطاع الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات فى تصريح خاص ل " اليوم السابع " أن إجمالى عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع الجامعات الأهلية للالتحاق بها بلغ حوالى 25 الف من طلاب الثانوية العامة.

وفى نفس السياق، أعلن الموقع الرسمى للجامعات الأهلية عن إضافة 3 مجالات جديدة بجامعة الملك سلمان الدولية فرع الطور وذلك فى مجالات " طب وطب الأسنان والعلوم الصيدلية ".



كما أعلن الموقع الرسمى للجامعات الأهلية عن فتح إمكانية تعديل الرغبات للطلاب بعد إرسالها.

ووفقا للتعديل الذى أعلنته وزارة التعليم العالى ينتهى غدا الأربعاء 2 سبتمبر الجدول الزمنى للتقديم للجامعات الأهلية عن طريق نظام التسجيل وذلك بعد أن تم فتح باب التسجيل فى 22 اغسطس الماضى.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال اختبارات القبول " المجمعة _ الانسانيات، واللغة الإنجليزية بداية من 5 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر الجارى، على أن يتم اختبار التفكير المنطقى والنقدى على مدار يومى 10و11 سبتمبر وإعلان نتيجة القبول الأولى 12 سبتمبر ثم إجراء المقابلات الشخصية وإجراء الكشف الطبى.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أعلن إنه تم الاتفاق مع ‏أحد البنوك لتقديم منح لعدد من الطلاب المتفوقين المتقدمين للبرامج الدراسية، بنسبة يمكن أن تغطى 100% من قيمة الرسوم الدراسية للبرنامج الدراسى للطالب، وأشار بيان لوزارة التعليم العالى إلى أن الاتفاق أسفر على استمرار البنك فى تقديم المنح للطلاب، بشرط احتفاظ الطالب بتفوقه خلال سنوات الدراسة.

وذكر وزير التعليم العالى أنه سيتم الإعلان عن شروط وضوابط التقدم لهذه المنح للطلاب الذين سيجتازون الاختبارات والتخصصات، خلال الفترة المقبلة.

وجاءت البرامج الدراسية التى تتضمنها المنح على النحو التالي:

أولا: جامعة الملك سلمان الدولية:-

برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الإنتاج.

برنامج تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة.

برنامج هندسة الحاسب (الحوسبة السحابية - الحوسبة عالية الأداء - أمن الحاسبات).

برنامج هندسة الطاقة.

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برنامج هندسة المياه والبيئة.

برنامج بيولوجيا الأحياء المائية.

برنامج الإنتاج النباتى فى المناطق الصحراوية.

برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات.

برنامج الاستثمار والتمويل.

ثانيا: جامعة الجلالة:-

برنامج التمريض.

برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

برنامج تكنولوجيا الأغذية.

برنامج هندسة المواد والتصنيع.

برنامج علوم وتكنولوجيا النانو.

برنامج تصميم الوسائط الرقمية والمرئية.

برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

ثالثا: جامعة العلمين الدولية:-

برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء.

برنامج علوم الحاسب (تحليل البيانات الضخمة - الرؤية بالحاسب - هندسة البرمجيات).

برنامج التسويق.

برنامج تصميم الأثاث.



