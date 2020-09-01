"نتفليكس" تثير الجدل من جديد بعد تجسيد شخصية "الإله" في مسلسل Lucifer

تسعي دائما شبكة نتفليكس إلي إثارة الجدل في الكثير من أعمالها، بتجسيدها الأنبياء والقديسين والشخصيات ذات المكانة الدينية، ومؤخرا ظهر الممثل دنيس هايسبيرت مجسدا شخصية "الإله" في الموسم الخامس من المسلسل الفانتازي Lucifer، الأمر الذي أغضب الكثير من المتابعين للعمل حول العالم.

في المسلسل يظهر "هايسبيرت" على هيئة نور في البداية، ثم ظهر كشخص، وصل إلى الأرض ليقوم بحل المشاكل التي ظهرت بين ثلاثة من أبنائه، لتنتهى الحلقة الثامنة من العمل التي طرحت تحت اسم Spoiler Alert، على أن يستكمل الممثل دوره في الجزء القادم من العمل الذى لم تعلن الشبكة عن موعد طرحه بعد.

تجسيد الإله وظهوره على هيئة شخص، صدم المتابعين للمسلسل من مختلف الديانات، الذين يرفضون التطاول على الذات الإلهية بتجسيدها في صورة شخص، لما في ذلك من إنزال وتقليل لمكانة الإله.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 ويحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج، ويشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

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قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان، والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.

كما أعلنت منصة نيتفلكس عن طرح موسم سادس من سلسلة الفانتازيا Lucifer، وذلك بعد انتشار الشائعات بشأن تعيين ممثل آخر بدلاً من توم اليس لبطولة الأجزاء الجديدة من مسلسل Lucifer، وسرعان ما نفت الشبكة الأمريكية نتفليكس، تلك الشائعة على أن يكون الموسم السادس هو الأخير للمسلسل.

كما حصلت أول 8 حلقات من الموسم الخامس من مسلسل الفانتازيا والدراما والكوميديا Lucifer، على تقييم وصل إلى 86% من قبل 7 نقاد على موقع Rotten Tomatoes، جنبا إلى 96% من قبل 173 مشاهدا على نفس الموقع، وذلك بعد طرحهم يوم الجمعة الماضى 21 أغسطس الجارى، على أن يتم طرح باقى حلقات الموسم الخامس من العمل خلال العام الجارى 2020، ولم تكشف شبكة نيتفلكس عن موعد طرحهم بعد.