الاستخبارات العراقية تعتقل 6 إرهابيين فى محافظة صلاح الدين

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 6 إرهابيين بينهم امرأة فى محافظة صلاح الدين، وذكرت الوكالة - في بيان، أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - أنه تم اعتقال 6 إرهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من المحافظة.. مشير إلى أن المعتقلين مطلوبون وفق أحكام المادة 4/ إرهاب لإنتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وتم توقيفهم بهدف إكمال الإجراءات القانونية بحقهم.



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