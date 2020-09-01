أهم الاخبار

رحيل ميسى قد يؤدى إلى سجن بارتوميو رئيس برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة فى أزمة رحيل ميسي عن برشلونة، حيث كشف جيليم بالاجي الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" أن وضع جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادى سيكون متأزما حال رحيل النجم الأرجنتينى بالمجان حيث سيحق للرئيس القادم مقاضاة الرئيس الحالى وقد يصل به الأمر إلى دخول السجن كعقوبة على التفريط فى ميسى وتوريط النادى فى مشاكل مادية.

وقال الصحفى عن الأزمة الحالية: "رحيل ميسي بالمجان عن برشلونة سيعرض النادي بالتأكيد لخسائر مالية كبيرة في الموسم الجديد وسيؤدي إلى عجز مالي ومعه مشاكل بالجملة في النادي، وإذا أقيمت الانتخابات وجاء رئيس جديد خلفا لبارتوميو فقد يتجه لمقاضاته بسبب هذا الوضع العبثي والفوضوي في برشلونة، وبالتالي من الممكن إصدار حكم ضد بارتوميو والزج به في السجن".

وأوضح قائلا: "بارتوميو لن يفرط في ميسي بسهولة، وسيحاول الإبقاء عليه لأنه لن يقدر على تعويض النادي ماديًا حال رحيل النجم الأرجنتينى".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن إدارة برشلونة تحاول إقناع بارتوميو بالموافقة على بيع ميسي في ظل تمسك النجم الأرجنتيني بتفعيل بند الرحيل المجاني الموجود في عقده لكن إدارة النادي ترفض الموافقة عليه بداعٍ عدم تفعيله قبل 10 يونيو الماضي وهو المنصوص عليه في العقد.

ومن المقرر أن تقام انتخابات نادي برشلونة في مارس المقبل وسط تراجع كبير لشعبية بارتوميو بعد أزمة ميسي والخروج المهين من دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة وآخرها الخسارة 8-2 من بايرن ميونخ.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رحيل ميسى قد يؤدى إلى سجن بارتوميو رئيس برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا