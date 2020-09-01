ضبط 3.5 طن سلع غذائية مجهولة المصدر بمخزن غير مرخص بقها

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط 3,500 طن سلع غذائية عبارة عن "دقيق فاخر وفول" مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لطرحها للبيع فى الأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، اخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين، يفيد ضبط مخزن فى مدينة قها، عثر بداخله على 3,500 طن سلع غذائية عبارة عن "دقيق فاخر وفول" مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لطرحها للبيع فى الأسواق.

وتم التحفظ على المخزن وتبين أنه بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بمدينة قها، فيما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

