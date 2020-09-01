مصطفى كامل يطرح "بتبدأ الحكاية" خامس أغانى ألبومه الجديد..فيديو

طرح المطرب مصطفى كامل خامس أغانى ألبومه الجديد "أنا نسيتك"، بعنوان "بتبدأ الحكاية"، على موقع يوتيوب، وهى من كلماته وألحانه، وتوزيع أمير سليمان، وتقول كلماتها: "بتبدأ الحكاية..بكلام جميل قوى بيقول عايزك معايا..وبقول عايزك قوى..ونتواعد وبنقابل وبنسلم.

وطرح مصطفى كامل 4 أغنيات من الألبوم خلال الأيام الماضية، الأولى "كارت أحمر" كلماته وألحانه وتوزيع موسيقى محمد جابر والثانية "أدينا ماشيين"، من كلماته وألحانه، وتوزيع طه الحكيم، و"اسألوا الأيام"، من كلماته وألحانه، وتوزيع محمد جابر، و"قلب أبوها"، أمس الأربعاء، من كلماته وألحانه وتوزيع محمد جابر.

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ألبوم "أنا نسيتك" كتب كلمات ولحن أغانيه بالكامل مصطفى كامل، فيما عدا أغنية واحدة من كلمات وألحان عبد العزيز أمين، والتوزيع الموسيقى باسم منير وطه الحكيم ومحمد جابر ولأول مره يتم تصوير الألبوم بالكامل بطريقة المينى فيديو بمعنى تصوير الأغنية بأكثر من Take بدلاً من كليب كامل.

كما أكد كامل لـ"اليوم السابع" أنه اختار العودة فى أغنيات الألبوم إلى لونه الفنى الذى اعتاد عليه منذ بداياته، من خلال أغنيات دراميه تحمل مضمونا من كلمات وألحان وتوزيع وتريات بشكل مغاير تماماً عما يحدث فى سوق الفن حالياً من أغان لا معنى لها ولا تحمل أى رسائل فنيه بل ولا ترقى إلى صناعة جيل يتم تدميره بالهوس والانحراف عن معنى الفن الحقيقى.

وكان الفنان مصطفى كامل قد طرح أغنية وطنية مؤخراً بعنوان "بسم الله" عن بطولات الجيش المصرى، من كلماته وألحانه ومن غناء كورال الأوبرا، توزيع طه الحكيم، ويقول مطلع الأغنية: "بسم الله الله أكبر ع الرجال، ع الأسود اللى بعطشهم في الصيام عبروا القناة".

