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كاف يحدد 20 أكتوبر لتسجيل الأندية المشاركة فى أبطال أفريقيا والكونفدرالية

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أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" آخر موعد لتسجيل الاتحادات الوطنية للأندية المشاركة فى بطولات الأندية التابعة للاتحاد الأفريقى فى الموسم الجديد 2021.

أرسل الاتحاد الأفريقى "كاف" خطابا رسميا لجميع الاتحادات الوطنية على مستوى القارة السمراء، تضمن أن بداية تسجيل الأندية المشاركة فى دورى الأبطال والكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد سيبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر على أن يكون اليوم الأخير 20 أكتوبر 2020.

وطلب الكاف فى خطابه من جميع الاتحادات الوطنية المسجلة فى الاتحاد الأفريقى ضرورة تسجيل الفرق المشاركة فى البطولات وفقًا للمواعيد المعلنة.

وكانت تقارير صحفية تونسية، قد كشفت أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بدأ يدرس فكرة إلغاء الموسم الجديد من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بسبب استمرار تفشي فيروس ، لاسيما أن النسخة الحالية من البطولة القارية ما زالت مستمرة، على أن تُستكمَل بمنافسات نصف النهائي، حيث يلعب الأهلى والزمالك ضد الوداد والرجاء المغربيين على الترتيب.

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ووفقًا لما ذكره موقع "تونس الرقمية" فإن "كاف" يدرس إلغاء النسخة المقبلة بسبب انتشار فيروس كورونا بالقارة السمراء، وصعوبة التنقل بين الدول لخوض المباريات، وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية الوقائية.

وأضاف التقرير التونسى، أن هذا القرار يأتى بسبب صعوبة السيطرة على فيروس كورونا، رغم مراسلة "كاف" لجميع الاتحادات الوطنية من أجل إرسال قائمة الأندية المُشاركة فى النسخة المُقبلة بحد أقصى منتصف أكتوبر المُقبل.

وأشار الموقع إلى أن هذا القرار جائز التطبيق فى ظل ضعف الإمكانيات المتاحة للاتحاد الأفريقى مقارنًة بنظيره الأوروبي "يويفا"، وصعوبة التنقل عبر القارة السمراء.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، رفض تأجيل أي مباراة من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، وذلك بعد التقارير التي انتشرت بطلب الوداد البيضاوي منافس الأهلى في نصف النهائي التأجيل لشهر نوفمبر، رغم زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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