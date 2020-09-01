زينة فى عيد ميلاد شقيقها: حبيبى وابنى وسندى فى الدنيا.. صور

احتفلت النجمة زينة بعيد ميلاد شقيقها، ونشرت مجموعة من الصور له ومع أشقائها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :"اخويا وحبيبي وابني وسندي وسند ولادي في الدنيا.. كل سنة وانت طيب يا حبيبي وعقبال مليون سنة يا حبيبي وربنا يحميك ويحفظك ويدياك كل الخير ويبعد عنك اللي ياذيك يا روح قلب اختك".



زينة

وكانت الفنانة زينة طالبت متابعيها وجمهورها بالدعاء لشقيقتها "نسرين"، بعد إصابتها بجلطة في المخ، ومكوثها في غرفة العمليات قبل إجرائها عملية ثانية.



زينة واخواتها

وكتبت زينة عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام: "ادعوا لأختي نسرين من فضلكم تاني عملية هاتعملها بكرة بإذن الله فى المخ بسبب نزيف المخ اللي جالها، الطف بيها وبينا يا رب، يا رب اشفيها وعافيها وتقوم بالسلامة لى ولأولادها القمرات وإخواتها يا رب".

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وحرصت الفنانة زينة، منذ أيام، على تهنئة الفنان تامر حسنى، بمناسبة عيد الأضحى، كما وجهت التهنئة بهذه المناسبة السعيدة لجمهورها، ونشرت زينة، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، يستعرض مجموعة مشاهد من أفلام مختلفة جمعت بينها وبين تامر طوال مشوارهما الفنى على مدار السنوات الماضية.

واحتفت زينة بالنجاح الذى حققته من خلال مشاركتها تامر حسنى، فى بطولة العديد من أفلامه، وكتبت فى تعليقها على الفيديو: "كل سنة وأنتم بخير وصحة.. كل سنة وأنت طيب (تامر حسنى).. وربنا مايحرمنى منك ويخليلك ولادك.. أخويا اللى ما يتعوضش"، فيما رد تامر حسنى عليها فى التعليقات، وقال "وأنتى طيبة يا أغلى زيكا ويخليلك ولادك وربنا يحفظهم ويرزقهم بأجمل أبواب رزقه".



