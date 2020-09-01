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العثور على جثة شخص مشنوق داخل منزله فى الغربية

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شهدت قرية الكرسة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، العثور على جثة شخص، مشنوق داخل منزله بذات القرية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز طنطا، عن بلاغ أهالى قرية الكرسة التابعة لمركز طنطا، بالعثور على جثة شخص يدعى " م.ع  " 55 سنة مشنوق داخل مسكنه بذات القرية.

تبين من تحريات فريق بحث مباحث مركز طنطا، أن المذكور يعانى من اضطربات نفسيه، وقيامه بالتخلص من حياته عن طريق شنق نفسه بالمنزل، وأنه لاتوجود شبهة جنائية بالحادث ، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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