عمرو الحلوانى يتحدث عن هدفه فى المقاصة والجلسات الاستشفائية وضغط المباريات

أعرب عمرو الحلوانى لاعب حرس الحدود عن سعاته بالهدف الذى أحرزه أمس خلال مباراة فريقه مع مصر المقاصة، لينتزع نقطة ثمينة للحرس، وتحدث الحلوانى عن ضغط المباريات وتأثير ذلك على اللاعبين وقال فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه سيف زاهر على إذاعة أون سبورت: كل نقطة بحساب مع ضغط المباريات، ما بنلحقش اننا نفوق من مباراة عشان ندخل فى اللقاء الثانى، وطبيعة اللاعب المصرى لا يمكنها التعامل مع هذا الأمر، ولكننا نتعلم من التجربة.

أضاف: بالأمس بعد المباراة خضنا جلسات استشفائية فى الثلج، وتم وضع عقوبات على من يغادر قبل الاستشفاء، وبات الاهتمام بها أكثر من التدريب نفسه.

وتعادل فريقا حرس الحدود ومصر المقاصة بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية فى إطار فاعليات الجولة الـ23 للدورى .

تقدم محمد إبراهيم لمصر المقاصة فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء ، وتعادل عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود لفريقه فى الدقيقة 85 ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الحدود إلى 25 نقطة فى المركز العاشر ، بينما ارتفع رصيد المقاصة إلى 24 نقطة فى المركز الثانى عشر .

