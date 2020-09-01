انتخابات اتحاد الكرة فى مهب الريح

لمتابعة تفاصيل أزمة لائحة اتحاد الكرة والانتخابات اضغط هنافيما تواصل مسؤولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، مع مندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للاستفسار عن حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة حول عدم أحقية اللجنة الخماسية فى حضور اجتماعات الجمعية العمومية للفيفا والكاف إلى جانب عدم أحقيتهم فى التصويت في انتخابات الاتحاد الأفريقي المقبلة والمحدد لها شهر مارس القادم بداعي انهم لجنة معينة وليس مجلس منتخب، لا يحق لها التصويت.
وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أنهم على علم بعدم صحة هذه الأقاويل خاصة وأنهم معينون من جانب الفيفا ولكنهم استفسروا عن صحة هذه الأقاويل لغلق الباب تماما أمامها، مؤكدين فى نفس الوقت ان الفيفا لا يعترف باللجان والمجالس المعينة فى حالة وجود تدخل حكومى فقط وتعيين مجالس من جانب وزارة الرياضة مثلا وهنا لا يحق للمجالس المعينة التصويت فى أى انتخابات.
وتسود حالة من الغموض حول مصير انتخابات اتحاد الكرة المقبلة نظرا لغموض موعد انتهاء الموسم الحالي ، وهو شرط اللجنة الاولمبية للموافقة علي الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة ومن ثم إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لمدة أربعة سنوات جديدة.
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