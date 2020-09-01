أهم الاخبار

حسنى عبد ربه يوجه رسالة شكر للجماهير بعد أزمته الصحية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وجه حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى السابق، رسالة شكر إلى كل من اطمأن عليه بعد تعرضه وعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.

وكتب حسنى عبد ربه على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك : "الحمدلله رب العالمين .. وانا كويس و شكرا لكل حد حاول يطمئن عليا سواء تليفونيا او رسائل خاصه او كتابيا على السوشيال ميديا.. و اسف على عدم ردي.. شويه ضغط عصبي بس و ارتفاع في ضغط الدم.. والحمدلله بسيطه و عدت على خير ".

 


حسني عبد ربه

 

 

وفوجئ القيصر، بمنعه من حضور مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، التى تجمعهما على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

 

وكان قد، قال حسنى عبد ربه فى تصريحات خاصة، إنه بعد أن دخل من بوابة ملعب الإسماعيلى فوجئ بفرد من الأمن يخبره بمنعه من حضور اللقاء، وإنه مطالب بمغادرة الاستاد بناءًا على تعليمات من مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان، وهو ما دفع القيصر لعرض بث مباشر عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، يوضح فيه حقيقة الأمر قبل أن يغادر الملعب.

 

وكانت إدارة الإسماعيلى قررت الاستغناء عن نجل طارق عبد ربه شقيق حسنى، قبل أن ينتقل اللاعب لصفوف الزمالك، وقال طارق حينها: "للأسف لا أعرف أسباب هذا القرار ولكنى فوجئت بقرار الاستغناء عني كمدرب بالقطاع وعن نجلي اللاعب بالناشئين بعد اعتراضنا علي بعض سياسات مجلس الإدارة الحالى وتدرب نجلى في أكاديمية القيصر بالاسماعيليه للحفاظ علي مستواه حتي جاء عرض الزمالك،".

 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حسنى عبد ربه يوجه رسالة شكر للجماهير بعد أزمته الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا