حسنى عبد ربه يوجه رسالة شكر للجماهير بعد أزمته الصحية

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وجه حسنى عبد ربه قائد الإسماعيلى السابق، رسالة شكر إلى كل من اطمأن عليه بعد تعرضه وعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان.
وكتب حسنى عبد ربه على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك : "الحمدلله رب العالمين .. وانا كويس و شكرا لكل حد حاول يطمئن عليا سواء تليفونيا او رسائل خاصه او كتابيا على السوشيال ميديا.. و اسف على عدم ردي.. شويه ضغط عصبي بس و ارتفاع في ضغط الدم.. والحمدلله بسيطه و عدت على خير ".
حسني عبد ربه
وفوجئ القيصر، بمنعه من حضور مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، التى تجمعهما على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وكانت إدارة الإسماعيلى قررت الاستغناء عن نجل طارق عبد ربه شقيق حسنى، قبل أن ينتقل اللاعب لصفوف الزمالك، وقال طارق حينها: "للأسف لا أعرف أسباب هذا القرار ولكنى فوجئت بقرار الاستغناء عني كمدرب بالقطاع وعن نجلي اللاعب بالناشئين بعد اعتراضنا علي بعض سياسات مجلس الإدارة الحالى وتدرب نجلى في أكاديمية القيصر بالاسماعيليه للحفاظ علي مستواه حتي جاء عرض الزمالك،".
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