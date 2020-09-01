إصابة جديدة لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك فى الدورى العام

تعرض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لضربة جديدة قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل والتى تأتى ضمن مباريات الجولة 24 من بطولة الدورى العام.

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وكانت إصابة عبد الله السعيد نجم هجوم الفريق قد تجددت فى العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران أمس الاثنين، حيث غاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لبيراميدز وبالتحديد مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى العام.

ويُجرى عبد الله السعيد أشعة لتحديد حجم إصابته ومن ثم بحث إمكانية لحاقه بمواجهة الزمالك المرتقبة وان كان الاحتمال الأقرب هو غياب اللاعب عن مواجهة الفريق الأبيض.

ورفع عبد الله السعيد رصيده إلى 107 أهداف فى مسيرته بالدورى المصرى الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 أهداف مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

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واحتل النجم الدولى المرتبة السادسة فى قائمة أعضاء نادي المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبى السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلى الحالى، صاحب المركز الخامس.

وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.



