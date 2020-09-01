نهى العمروسى تدخل على خط قضية الفيرمونت: بنتى حاولت تنصر الحق

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علقت الفنانة نهى العمروسى على قرار حبس ابنتها نازلى مصطفى كريم، 4 أيام على ذمة التحقيق فى قضية فيرمونت، حيث كتبت عبر حسابها على "فيس بوك"، "تهمة نازلى بنتى الحقيقية إنها حاولت تنصر العدل ضد الظلم".
نهى العمروسى على فيس بوك
وكانت الجهات المختصة قررت حبس أحمد الجنزورى و نازلى مصطفى كريم إبنة نهى العمروسى، 4 أيام على ذمه التحقيق فى قضية الفيرمونت، وقررت النيابة العامة حبس المتهم أمير زايد أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نَيل سيتى).
جاء ذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقى المتهمين؛ لاتهامه في واقعة مماثلة للواقعة سالفة الذكر.
وقد اتخذت النيابة العامة إجراءت إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال الإنتربول، وجارى استكمال التحقيقات.
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