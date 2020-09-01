تفاصيل القبض على صلاح دياب داخل فيلته بمنيل شيحة بأبو النمرس اليوم .. رجل الأعمال صدر ضده أمر بالضبط والإحضار لارتكابه مخالفة بناء فى مصنع مملوك له بالبساتين .. والتحقيق معه وفقا لقانون مخالفات البناء

بدأت جهات التحقيق المختصة بمخالفات البناء، بتحقيقاتها الموسعة مع رجل الأعمال صلاح دياب، والذى تم القبض عليه صباح اليوم الثلاثاء، على ذمة اتهامه بارتكاب مخالفة بناء لمصنع مملوك له بمنطقة البساتين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، بناء على قرار الضبط والإحضار الصادر ضده على ذمة اتهامه فى قضايا مخالفات البناء، وبعرضه على جهات التحقيق تم مواجهته بالاتهامات المنسوبة اليه.

وتوجهت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، صباح اليوم إلى فيلا صلاح دياب، بمنطقة منيل شيحة بأبو النمرس وتم إلقاء القبض عليه، بعد صدور قرار ضبط وإحضار ضده لاتهامه فى قضايا مخالفات مبانى خاصة بأحد المصانع التى يمتلكها بمنطقة البساتين بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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وكانت عددا من الشركات المملوكة لصلاح دياب تم ملاحقتها من قبل جهات التحقيق نظرا لارتكابها العديد من المخالفات المالية خلال الفترة الماضية وكانت التحقيقات جارية منذ عدة سنوات بهذه المخالفات، وحسب مصادر فإن عددًا من التسويات كانت معروضة على رجل الأعمال فى هذه المخالفات، إلا أن مصير هذه التسويات لم يحسم بعد، ثم جاء قرار القبض صباح اليوم على ذمة التحقيقات.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وجه بضرورة الاستمرار فى التطبيق الصارم للتوجيهات الرئاسية بإحالة مخالفات البناء وكافة التعديات إلى الجهة المختصة بالتحقيق، وعدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرار وقف البناء لأغراض السكن فى المرحلة الحالية، وشدد رئيس الوزراء على إصرار الدولة على استيداء حقها وتسوية أوضاع المخالفات التى تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، داعيًا المواطنين إلى التعاون وعدم التردد فى السعى نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذى لن تتهاون فيه.

