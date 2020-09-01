المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بترويج الهيروين بالخليفة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم " ح.س" بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بمنطقة الخليفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى اللبان، وعضوية المستشارين محمد حسنى العالم ومحمد عبد المنعم بركات وشريف محمد صفوت، وأمانة سر محمد جبر.

وأسندت النيابة للمتهم "ح.س" تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، حيث أفاد معاون مباحث قسم شرطة الخليفة، أنه وأثناء مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون رفقة قوة من أفراد الشرطة السريين، مستقلين سيارة الشرطة وتحديدا بطريق الاوتوستيراد ، شاهد المتهم واقفا علي جانب الطريق ممسكاً بحقيبة بنية اللون وذلك خلال مواعيد الحظر المقررة، وبالتوجه نحوه لاستبيان أمره قام المتهم بمحاولة الفرار فتمكن من ضبطه واستخلاص الحقيبة من يده وبفحصها عثر علي مواد مخدرة، والمضبوطات وبتفتيشه ذاتياً عثر علي بقية المضبوطات، وبمواجهته أقر بحيازته بقصد الاتجار.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.