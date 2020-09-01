شاب لبنانى فى رسالة مؤثرة لـ"اليوم السابع": "أنا بشحت وطن وكرامة" .. فيديو

"أنا بشحت وطن وبشحت كرامة"، بهذه العبارة تحدث أحد الشباب اللبنانيين لـ"اليوم السابع"، من قلب ساحة الشهداء بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، معرباً عن أمله فى رحيل كافة الطبقة الحاكمة فى لبنان، رداً على الفساد وتفاقم الأزمات التى باتت تحاصر اللبنانيين.

واحتشد مئات اللبنانيين بساحة الشهداء بوسط العاصمة اللبنانية بيروت، بالتزامن مع مئوية لبنان، وهى الذكرى التى تحل بالتزامن مع زيارة يجريها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

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وحمل المتظاهرين اللبنانيين لافتات تهاجم الطبقة الحاكمة فى لبنان، بخلاف مطالب بالقصاص لضحايا تفجير مرفأ بيروت، مؤكدين أن الحادث وقع نتيجة إهمال وتقصير لا يجب أن يمر دون حساب.

وقال الشاب فى حديثه لـ"اليوم السابع" إن الأزمة التى يعانيها اللبنانيين تتسبب فى وفاة الأطفال بالمستشفيات بسبب نقص الإمدادات الطبية وغياب أبسط المستلزمات.

وهاجم الشاب الطبقة الحاكمة، مستشهداً بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسيدة فيروز، قائلاً : ماكرون زارها من آخر العالم، فى حين لم يحرص أى من زعماء أو رموز هذه النخبة على القيام بذلك.