الخارجية الروسية تتهم أوروبا بالتدخل فى شئون بيلاروسيا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إن قرارات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي حول الوضع في بيلاروسيا لا تتوافق مع مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول".

وأضافت زاخاروفا - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "الاتحاد الأوروبي لم يستطع مقاومة إغراء محاولة التأثير على الوضع في هذا البلد الشقيق، وبدلا من ضبط النفس واللباقة، وهما ضروريان جدا لتهيئة الظروف لحوار وطني واسع في الجمهورية، فضلت دول الاتحاد استخدام عقوبات غير مشروعة أحادية الجانب على بيلاروسيا".

وتابعت "نسمع أكثر فأكثر الدعوات المطالبة بزيادة الدعم المالي لمنظمات المعارضة البيلاروسية، بما فيها التي تتلقى المساعدة في الدول الأوروبية المجاورة لبيلاروسيا".. وأعربت عن أملها في أن يجعل الاتحاد الأوروبي خطوط سياسته الخارجية تتماشى مع هذه الوثيقة والمبادئ الأساسية الأخرى للأمن الأوروبي المشترك.



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