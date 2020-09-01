مختار مختار يضم 20 لاعبا لقائمة الإنتاج الحربي لمواجهة سموحة

اصطحب مختار مختار ، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الانتاج الحربى 20 لاعبا لمعسكر مغلق مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الغد أمام سموحة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءا علي استاد الاسكندريّة ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، وضمت القائمة كلا من ؛ عامر عامر وأحمد يحيى في حراسة المرمي ، باسم مرسي ، محمود البدري ، محمود عادل ، غنام محمد ، علاء سلامة ، عبد الرحمن شيكا ،محمد بازوكا ، مصطفى الجمل ، امادو نياص ، محمد فييرا ، صلاح هشام ، احمد صابر ، احمد شديد ، محمد رجب ، احمد دويدار ، محمد عادل ، محمد شوقي غريب وخالد رمضان.

وخسر الإنتاج مباراته مع طلائع الجيش والتى أقيمت عصر السبت على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز بهدف دون رد سجله كريم طارق، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وعقد الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، جلسة مع لاعبيه لمعرفة أسباب تراجع مستوى الفريق وغياب الانتصارات فى الفترة الأخيرة، وطالب المدير الفنى لاعبيه بمصارحته فى كل كبيرة وصغيرة تخصهم حتى يستطيع الوقوف على أسباب تراجع النتائج ، وتعهد اللاعبون بفتح صفحة جديدة بداية من المباريات المقبلة يكون عنوانها استعادة الانتصارات والأداء المميز.



