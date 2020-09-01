هل انفصال مايلى سايروس عن كودى سيمبسون "جابلها الحظ"؟ اعرف التفاصيل

يبدو أن انفصال النجمة العالمى مايلى سايروس عن صديقها النجم العالمى كودى سيمبسون جلب لها المزيد من الحظ وهو الأمر الذى ظهر خلال الأيام الماضية، فبمجرد أن أعلنت مايلى البالغة من العمر 27 عاما انفصالها عن كودى سيمبسون ذى الـ23 عاما أطلقت مايلى كليبها الأخير "Midnight Sky"، والذى حقق نجاحا كبيرا منذ الساعات الأولى لإطلاقه، حيث حصد سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، كما أن الأغنية تم بثها بكثافة فى العديد من الإذاعات حول العالم.

ولأن مايلى سايروس تعلم جيدا كيف تدعم نجاح أعمالها الفنية فنشرت النجمة الشهيرة منذ أيام مقطع فيديو يضم كواليس العمل، وهو ما جعل الكثيرين يعيدون التركيز على كليب "Midnight Sky" ومتابعة الكواليس الخاصة به.

من جهة أخرى حصدت مايلى سايروس أمس جائزتين بحفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2020 وهو واحد من أهم الأحداث الفنى التى ينتظرها عشاق الموسيقى والغناء سنويا من شتى انحاء العالم ، حيث فازت أغنية مايلى سايروس "Mother’s Daughter" بجائزتين وهما: "BEST EDITING" و"BEST ART DIRECTION".

