ياسر برهامى يكفر الملايين بفتوى واحدة: مقولة "اسم النبى حارسه" شرك بالله

أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز مقولة "اسم النبي حارسه وصاينه"، موضحًا أنها شرك بالله، وأن اعتقاد أن اسم النبى يحرس ويصون اعتقاد فاسد.
جاء ذلك فى سؤال وجه له عبر موقع "أنا السلفى" حول حكم مقولة "اسم النبي حارسه وصاينه".
وأجاب برهامي قائلا: "مقولة "اسم النبي حارسه وصاينه" مِن الشرك؛ لأن الله هو الحفيظ، وهو (خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) فاعتقاد أن اسم النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرس ويصون اعتقاد فاسد، قال الله -تعالى- لنبيه -صلى الله عليه وسلم-: (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ) (وقال: (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ).
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