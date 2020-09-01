شبانه لتلفزيون اليوم السابع :الأهلي يدرس راتب الكعبي.. وشرط مرفوض لانتقال عمار لتركيا

كشف الاعلامي محمد شبانه في تلفزيون اليوم السابع أن مسئولو الأهلي تواصلو مع وكيل المغربي أيوب الكعبي نجم هجوم منتخب أسود الأطلسي لبحث إمكانية ضمه في الموسم الجديد لتدعيم خط الهجوم، ورغم وصول معلومه لادارة الأهلي أن راتب اللاعب قد يصل لـ2 مليون دولار سنويا في الوقت الذي يحصل اعلي لاعب في الفريق الأحمر وهو التونسي علي معلول علي مليون دولار فقط إلا أن كون اللاعب حرا في الوقت الحالي ولن يكلف ضمه خزينة النادي أي أموال فهناك موافقة مبدئية علي الدخول في مفاوضات معه علي أن يتم التفاوض حول تخفيض راتبه حال الانتقال للفريق الأحمر ويمتلك أيوب الكعبي العديد من العروض المغرية أبرزها من بيراميدز وثلاث أندية تركية.

تابع شبانه لتلفزيون اليوم السابع إنه في الوقت الذي تلقى النادي الأهلي عرضا رسميا من نادي كارا جمرك التركي لاستعارة عمار حمدي لاعب الفريق المعار لطلائع الجيش حتى نهاية الموسم.

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اضاف شبانه عبر برنامجه مع شبانه علي تلفزيون اليوم السابع آن الأهلي يرفض وضع شرط بند اولوية الشراء في العقد متمسكين بأن تكون اعارة فقط وهو الأمر الذي يرفضه النادي التركي ويتمسك عمار حمدي بالانتقال للنادي التركي حيث يري انها فرصه جيدة لاثبات قدراته خاصة وان فرصه في اللعب بالأهلي صعبة وهو الأمر الذي نقله اللاعب لادارة الأهلي.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى