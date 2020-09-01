وزير التعليم العالى يكشف الهدف من إنشاء الجامعات الجديدة: تأهيل جيل قادر على قيادة مصر

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحقق أحلام وزارة التعليم العالى، مضيفا أن إنشاء الجامعات الجديدة يهدف إلى تأهيل أجيال قادرة على قيادة مصر فى المستقبل، والجامعات مخطط لها ظهير صحراوى منذ سنوات.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن تكلفة إنشاء الجامعة الواحدة من 3 إلى 4 مليارات جنيه، مضيفًا أن بعض الجامعات التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذها ستبدأ الدراسة العام المقبل.

وأوضح أنه تم تطبيق نظام التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمى المتقدم، مضيفًا أنه تم عرض نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق على الرئيس السيسى.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ توجيهات الرئيس بإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة على مستوى محافظات الجمهورية تتبع الجامعات الحكومية.

وقد تم في هذا الإطار استعراض خطط إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة وعرض التصميمات الهندسية والإنشائية لها، في كلٍ من الإسماعيلية وبورسعيد وحلوان وبنها والمنيا وبني سويف والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وأسوان.

ووجه الرئيس السيسى، في هذا السياق بتوفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء تلك الجامعات وفق اعلي المعايير، مع تركيز الدراسة الأكاديمية بها على العلوم التكنولوجية الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، وعلى أن تطبق نظام التوأمة مع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم.

