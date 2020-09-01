رئيس مؤسسة النفط الليبية يبحث الإقفالات مع وزير خارجية إيطاليا

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في صفحتها على فيسبوك إن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة التقى اليوم الثلاثاء بوزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو في طرابلس حيث بحثا إقفالات المنشآت النفطية في ليبيا.

وقالت المؤسسة إن دي مايو أكد "دعمه الكامل للمبادرة التي اقترحتها المؤسسة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره وتجميد إيراداته بالحساب الخاص بالمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وذلك بالتوازي مع انطلاق مسار اقتصادي يضمن تحقيق الشفافية المالية".

