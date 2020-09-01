قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في صفحتها على فيسبوك إن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة التقى اليوم الثلاثاء بوزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو في طرابلس حيث بحثا إقفالات المنشآت النفطية في ليبيا.
وقالت المؤسسة إن دي مايو أكد "دعمه الكامل للمبادرة التي اقترحتها المؤسسة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره وتجميد إيراداته بالحساب الخاص بالمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وذلك بالتوازي مع انطلاق مسار اقتصادي يضمن تحقيق الشفافية المالية".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رئيس مؤسسة النفط الليبية يبحث الإقفالات مع وزير خارجية إيطاليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.