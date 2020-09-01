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رئيس مؤسسة النفط الليبية يبحث الإقفالات مع وزير خارجية إيطاليا

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قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في صفحتها على فيسبوك إن مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة التقى اليوم الثلاثاء بوزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو في طرابلس حيث بحثا إقفالات المنشآت النفطية في ليبيا.

وقالت المؤسسة إن دي مايو أكد "دعمه الكامل للمبادرة التي اقترحتها المؤسسة لاستئناف إنتاج النفط وتصديره وتجميد إيراداته بالحساب الخاص بالمؤسسة في المصرف الليبي الخارجي، وذلك بالتوازي مع انطلاق مسار اقتصادي يضمن تحقيق الشفافية المالية".  

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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