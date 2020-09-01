عبد الله السعيد يتوجه للساحل الشمالى بعد تأكد غيابه عن مواجهة الزمالك

إستغل عبد الله السعيد لاعب بيراميدزغيابه عن مواجهة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز للإصابة وقرر السفر مع أفراد أسرته إلى الساحل الشمالى لقضاء فترة راحة، قبل العودة يوم الأحد المقبل وتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية أو استمراره فى برنامج التأهيل الذى يخضع له.

وتأكد غياب السعيد عن لقاء الزمالك بعد أن تجددت إصابته فى العضلة الخلفية بعد مشاركته للمرة الأولى فى مران أمس الاثنين، حيث غاب صانع الألعاب الدولى عن آخر مباراتين لبيراميدز وبالتحديد مواجهتى الإنتاج الحربى والتى انتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 3/0، كما غاب عن مباراة أسوان التى انتهت بفوز الفريق السماوى بنتيجة 2/1 عقب إصابته فى مباراة سموحة ببطولة الدورى العام.

ورفع عبد الله السعيد رصيده إلى 107 أهداف فى مسيرته بالدورى المصرى الممتاز، ليتجاوز زميله السابق محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأهلي، الذي سجل 106 أهداف مع المارد الأحمر والترسانة بالمسابقة.

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واحتل النجم الدولي المرتبة السادسة في قائمة أعضاء نادي المائة متساويًا مع أحمد الكاس، نجم الزمالك والأولمبي السابق، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة محمود الخطيب، رئيس الأهلي الحالي، صاحب المركز الخامس. وسجل عبدالله 50 هدفًا مع الأهلي منذ موسم (2011-12) حتى (2017-18)، و36 هدفًا مع الإسماعيلي منذ موسم (2003-04) حتى (2010-11)، قبل تسجيل 21 هدفا مع بيراميدز بالموسمين الماضي والحالي.

كما يغيب أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز عن مواجهة الزمالك، بسبب تعرضه لإصابة قوية خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية أمس الاثنين، كما يغيب دودو الجباس مهاجم بيراميدز للإيقاف.

