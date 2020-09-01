ماكرون يبرز أولويات عمل بلاده لمساعدة لبنان للخروج من الأزمة

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في خطاب قبل ساعات من نهاية زيارته إلى لبنان، وقال إن مساعدة الأمة اللبنانية، بالتعاون مع المجتمع الدولى، والمنظمات غير الحكومية في لبنان مهمة نعمل عليها.

وأشار ماكرون إلى عدد من الأوليات التي تعمل عليه بلاده للوقوف مع لبنان في مازقها، وقال امامنا مجالات هامة أولهم الصحة وتتلخص في معاونة السلطات اللبنانية وتقديم كل الدعم والمساعدات فيما يتعلق بانفجار مرفا بيروت وكذلك للتغلب على فيروس كورونا، ونعمل على مساعدة المستشفيات.

وفى المرتبة الثانية تأتى مسألة الغذاء، لابد ضمان تقدم الجانب الزراعى وخاصة الألبان، وسوف نعمل على دعم هذا الجانب.

ورابعا تاتى الدراسة والتعلبم، وأكد على أنه لابد أن يجد الأطفال طريقهم إلى المدرسة، التي توقفوا عن التوجه إليها منذ تداعيات كورونا، ولابد أن يعود الأطفال إلى مدارسهم فهم مستقبل الوطن.

ومن جهة أخرى أكد ماكرون على دعم جميع الطلبة اللبنانيين الذين يدرسون في فرنسا.

وأشار ماكرون إلى خامس أولوية وهى البناء والمسكن، وأكد على أهمية التعاون بين الشركات من اجل هذا الهدف.

وتابع ماكرون ان هناك نحو 300 أسرة فقدوا منازلهم وهم الآن يسكنون لدى زويهم، ولابد من العمل بشفافية لتسكينهم من جديد، وحماية المواطنين هى قضية شائكة وحيوية باستمرار.

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وأكد ماكرون أنه لم يأت إلى لبنان لنقل أي تحذير إلى أي طرف، بل عاد من أجل مساعدة لبنان.

وأكد ماكرون أن جميع القوى السياسية التي التقيت بها وافقت على تشكيل الحكومة الجديدة في أقل من 15 يوما، كما التزمت كلها بخارطة طريق للإصلاح.

وقال إنه على السلطات اللبنانية تعلم الدرس من المأساة التي حلت في مرفأ بيروت.



