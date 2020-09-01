الرئيس الفرنسى ماكرون يكشف من قلب بيروت موعد تشكيل الحكومة اللبنانية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إن القوى السياسية أكدت أن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السفير مصطفى أديب لن يتجاوز 15 يوما.
وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدم غض الطرف عن تقديم الدعم للشعب اللبناني، كاشفا عن أن باريس نقلت 1000 طن من المساعدات إلى لبنان، منوها بأهمية إجراء تحقيق دولى فى انفجار مرفأ بيروت، وقال إن التعاون مع لبنان لمعرفة أسباب انفجار المرفأ يسير بشكل جيد.
وأضاف ماكرون فى مؤتمر صحفى خلال زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، أن التحقيق في انفجار المرفأ يجري بمساعدة تقنية دولية للتأكد من الشفافية وهذا التعاون يجرى بشكل جيد، متابعا: "وقد حصلت اجتماعات وتبادل للقدرات بين الأجهزة".
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