شبانه لتلفزيون اليوم السابع:الجبلاية يفتح ملف التأمين على اللاعبين بعد واقعة مؤمن زكريا

كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون اليوم السابع أن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فتحت ملف التأمين على لاعبى الدورى الممتاز بعد الوعكة الصحية المفاجئة التى تعرض لها مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى مؤخرا.

تابع شبانه لليوم السابع أنه تم فتح اتحاد الكرة الباب أمام الشركات الراغبة فى التعاقد مع الجبلاية للبدء فى مشروع التأمين على اللاعبين بعد اجراء مناقصة واختيار العرض الافضل للبدء فى هذا المشروع فى أقرب وقت.

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أضاف شبانه لتلفزيون اليوم السابع أن اللجنة الخماسية قررت أن يتم وضع شروط على الشركة بالتأمين على اللاعبين فى حالة العجز الكلى أو الجزئى أو الوفاة، خاصة وأن السنوات الماضية كان يتم وضع بند التأمين ضمن اشتراطات الموسم دون تحديد مما يجعل العائد قليل للاعبين حال تعرضهم لأي ظروف صحية طارئة.

الاعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلاً من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى