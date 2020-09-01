مدير برشلونة السابق: لا أستطيع رؤية البارسا بدون ميسي

تحدث أريدو برايدا الذى عمل مديرًا لبرشلونة الاسباني في الفترة ما بين 2015 و 2019 عن أزمة النادي الكتالوني الحالية مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد رغبة الأخير في الرحيل عن البارسا بعدما قضى هناك قرابة العشرين عام، بعد تدهور أحوال الفريق وخسارته المذلة أمام بايرن ميونخ 8-2 التي تعرض لها في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال برايدا الذي يدرك أن الوضع معقد، لكنه يعتقد في النهاية أن بإمكانهم اكتشاف شيء ما لإبقاء الأرجنتيني داخل البارسا: "برشلونة بدون ميسي؟ لا يمكنني رؤيته، يمكنني رؤيته فقط مع ميسي".
تحدث برايدا أيضًا فى التصريحات التى نشترها صحيفة "سبورت" الاسبانية، عن لويس سواريز، الذي انتهى مشواره في برشلونة، وأضاف المدرب الإيطالي: "إنه هداف رائع، وسيستمر في التسجيل أينما ذهب، بينما لا يزال يلعب ويسجل الأهداف".
وعن لاوتارو مارتينيز قال: "إنه يتمتع بالشخصية الصحيحة التي تمكنه من اللعب لبرشلونة".
وأخيرًا علق على مستقبل النجم التشيلي أرتورو فيدال ، الذي يستعد للتوقيع مع إنتر ميلان: "لديه مزاجه، إنه محارب ولاعب مثالي لكونتي لأنه يحب هذا النوع من اللاعبين".
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