السجن 15 عاما لعاطل بتهمة قتل مواطن داخل سيارته لسرقته بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالعزيز محمود سالم، بالسجن 15 عاما المتهم " ع.ع.م" لارتكابهم واقعه سرقة وقتل المجنى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
بدأت الواقعة في عام 2012 عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من مأمور قسم العامرية أول يفيد بوفاء شخص إثر تعرضه لإطلاق نار داخل سيارته بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول أن المتهم "ع. ع. م" عاطل اشترك في قتل المجني عليه " ص. م. ص" على ارتكاب واقعة سرقة أحد أصدقائهم وتعدوا لذلك أسلحة نارية وحاز المتهم سلاح ناري مسدس حتى ظفر بالمجني عليه حتى أطلق النار عليه صوب السيارة التي يستقلها فأحدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي التي أودت بحياة المجني عليه.
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