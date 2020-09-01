حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1/9/2020

الكاف يخطر اتحاد الكرة بأخر موعد لتسجيل الأندية المشاركة فى البطولات الأفريقية

تلقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يخطرها فيه بتحديد مواعيد تسجيل الفرق المشاركة فى بطولات افريقيا الموسم المقبل سواء بدورى أبطال أفريقيا أو الكونفيدرالية، وتضمن خطاب الكاف، أن يبدأ تحديد ألفرق المشاركة فى البطولات الجديدة من اليوم الثلاثاء وحتى 20 أكتوبر المقبل، بحيث تتمكن الاتحادات التى لم ينته بها الدورى من الاستفادة بهذا الوقت بحيث تكون اتضحت صورة المنافسة على البطولة وكذلك الآنتهاء من الكاف لتحديد الطرف الثانى فى الكونفيدرالية.

صدمة فى بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدورى

تعرض فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لصدمة قوية قبل 48 ساعة من مواجهة الزمالك المرتقبة فى بطولة الدورى العام المقرر لها الخميس المقبل، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

أسوان يشكو حكم مباراته أمام بيراميدز لاتحاد الكرة تقدم مسئولو نادى أسوان بتظلم رسمى لاتحاد الكرة ضد محمود بسيونى حكم مباراة الفريق أمام بيراميدز فى الجولة الـ23 للدورى، حيث فاز بيراميدز بهدفين لهدف، وحضر اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان إلى مقر اتحاد الكرة والتقى مع وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية وقدم له الالتماس الذى ذكر فيه أن أحمد الغندور حكم الفيديو استدعى بسيونى لوجود ركلة جزاء لصالح أسوان لكن بسيونى رفض الاستجابة لحكم ألفيديو.

يُجهز السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى محمود وحيد ظهير أيسر الفريق تمهيداً للمشاركة بشكل أساسى فى مواجهة دجلة، وذلك لتعويض غياب التونسى على معلول والذى حصل على الإنذار الثالث خلال مباراة المصرى الماضية، وينوى رينيه فايلر الاعتماد على محمود وحيد فى مباراة دجلة، لاسيما أن اللاعب شارك بديلاً فى أكثر من مباراة مؤخراً وظهر بشكل جيد.