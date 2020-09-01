ماكرون يجدد التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق دولى فى انفجار مرفأ بيروت

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمواصلة تقديم الدعم للشعب اللبنانى، قائلًا: "فرنسا لن تدير ظهرها أبدا عن مساعدة لبنان"، كاشفا عن أن باريس نقلت 1000 طن من المساعدات إلى لبنان، منوها بأهمية إجراء تحقيق دولى فى انفجار مرفأ بيروت، وقال إن
وأضاف ماكرون فى مؤتمر صحفى خلال زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، أن التعاون مع لبنان لمعرفة أسباب انفجار المرفأ يسير بشكل جيد، والتحقيق فى الانفجار يجرى بمساعدة تقنية دولية للتأكد من الشفافية وهذا التعاون يجرى بشكل جيد، متابعا: "وقد حصلت اجتماعات وتبادل للقدرات بين الأجهزة".
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