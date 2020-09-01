أهم الاخبار

الحسيني سمير رئيسا لقطاع كرة السلة بنادي حدائق الأهرام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

 

قرر مجلس إدارة نادي حدائق الأهرام برئاسة المهندس محمد نافع تعيين الحسيني سمير نجم السلة السابق بنادي الزمالك و منتخب مصر رئيسا للجهاز الفني لكرة السلة بالنادي ، وتم الاتفاق مع نجم الزمالك في حضور مجدي كمال نائب رئيس النادي و كل من طارق زين و خالد عويس ونجلاء اسماعيل أعضاء مجلس الإدارة.

 

واعرب المهندس محمد نافع رئيس النادي عن سعادته الكبيرة بتولي نجم كبير بحجم و قيمة الحسيني سمير مهمة تدريب قطاع السلة بالنادي و اعرب عن امنياته في تحقيق قفزة كبيرة في القطاع خلال المرحلة المقبلة. 

 

Advertisements

من جانبه قال الحسيني سمير ان توليه رئاسة قطاع السلة بنادي حدائق الأهرام خطوة جديدة ومهمة في مسيرته التدريبية مشيرا إلي انه قبل التحدي في مكان جديد لتحقيق نجاحات للنادي اولا و لنفسه ثانيا معربا عن سعادته بالاستقبال الطيب الذي وحده من مسئولي النادي و تقديرهم له .

 

و اضاف ان الروح التي شاهدها داخل النادي شجعته علي قبول المهمة حيث تم الاتفاق في وقت قصير و لم تستغرق المفاوضات وقتا طويلا ، مشددا علي ان هدفه الاساسي هو تحقيق طفرة كبيرة لكرة السلة داخل نادي حدائق الأهرام .

5cf2b012-51d9-4bb7-8f98-0c4044703cb1
 

18c191bc-b6df-4c5d-abc2-ea9097dbeaa7
 

48d9ea81-bbfa-4a05-81d5-ce76864c5293
 

fea3f8ca-e53c-41fa-b2d5-30cd7ee784e2
 

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحسيني سمير رئيسا لقطاع كرة السلة بنادي حدائق الأهرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا