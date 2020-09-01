تحريات فى عودة فتاة مبلغ باختفائها فى العياط

تجرى مباحث الجيزة تحرياتها، لكشف ملابسات عودة فتاة إلى مسكنها، بعد تغيبها عن منزلها بالعياط، عقب خروجها لأداء امتحان، وانقطاع الاتصال بها، وإبلاغ أفراد أسرتها عن تغيبها.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد تغيب فتاة عن مسكنها، عقب خروجها لأداء امتحان، حيث أنها متزوجة حديثا، وانقطع الاتصال بها، وبفحص كاميرات المراقبة، تبين أنها استقلت توك توك، وتم التوصل لسائق التوك توك الذى أنكر علاقته باختفاء الفتاة.

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وعقب تغيب الفتاة عن مسكنها، تم التوصل لمكان تواجدها، وجارى إجراء التحريات، لكشف ملابسات تغيبها، والدافع وراء قطعها الاتصال مع أفراد أسرتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



