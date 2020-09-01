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ولى العهد السعودى يلتقى جاريد كوشنر كبير مستشارى ترامب

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التقى الأمير ، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحث خلاله الشراكة بين البلدين وأهمية تعزيزها في كافة المجالات خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

كما أكد ولى العهد السعودي، ضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم، جاء ذلك نقلا عن وكالة الأنباء "واس".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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