ولى العهد السعودى يلتقى جاريد كوشنر كبير مستشارى ترامب

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحث خلاله الشراكة بين البلدين وأهمية تعزيزها في كافة المجالات خصوصاً بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد ولى العهد السعودي، ضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم، جاء ذلك نقلا عن وكالة الأنباء السعودية "واس".



