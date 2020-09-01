تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص "له معلومات جنائية"، برفقته "سيدتين" يستغلهما في الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك". وضبطت أجهزة الأمن بحوزته "هاتف محمول" يحتوى على العديد من الرسائل التى تؤكد ضلوعه فى إرتكاب هذا النشاط المؤثم ، واعترف المتهم بممارسة نشاطه فى مجال الترويج لبعض الفتيات اللاتى تمكن من استقطابهن وعرض صورهن عبر شبكات التواصل الإجتماعى، وعرضهن للزواج العرفى محدد المدة "أسبوع" مقابل مبلغ مالى "21 ألف جنيه" على أن يتقاضى مبلغ 7000 جنيه عن كل سيدة ، ومن بين ضحاياه السيدتين المشار إليهما، وبمواجهة السيدتان أيدتا ما جاء بأقوال المتهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ضبط شخص يستغل سيدات في أعمال منافية للآداب بـ 21 ألف أسبوعيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.