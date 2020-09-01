ضبط شخص يستغل سيدات في أعمال منافية للآداب بـ 21 ألف أسبوعيا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص "له معلومات جنائية"، برفقته "سيدتين" يستغلهما في الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
وضبطت أجهزة الأمن بحوزته "هاتف محمول" يحتوى على العديد من الرسائل التى تؤكد ضلوعه فى إرتكاب هذا النشاط المؤثم ، واعترف المتهم بممارسة نشاطه فى مجال الترويج لبعض الفتيات اللاتى تمكن من استقطابهن وعرض صورهن عبر شبكات التواصل الإجتماعى، وعرضهن للزواج العرفى محدد المدة "أسبوع" مقابل مبلغ مالى "21 ألف جنيه" على أن يتقاضى مبلغ 7000 جنيه عن كل سيدة ، ومن بين ضحاياه السيدتين المشار إليهما، وبمواجهة السيدتان أيدتا ما جاء بأقوال المتهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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