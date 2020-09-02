الحنين إلى الماضي شعار قمصان منتخبات أوروبا الجديدة.. صور

فاجأتنا منتخبات أوروبا بمجموعة من القمصان جديدة فى 2020 تذكرنا بالماضى، حيث التصميمات القديمة المحفورة داخل أذهان كل عشاق الساحرة المستديرة والتي إعتادوا رؤيتها على أجساد عدد كبير من نجوم كرة القدم، وذلك قبل إنطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية التي تنطلق 3 سبتمبر المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لبعض نجومه على رأسهم كريستيانو رونالدو وبرونو فيرنانديز وهم يستعرضون القميص الجديد.

وأثار قميص منتخب البرتغال الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال البعض إنه تيشيرت خروج، وليس قميص للعب كرة القدم، كونه يشبه إلى حد كبير "التيشيرت البولو".

فيما كشف الاتحاد الإيطالى لكرة القدم عن القميص الأساسى للأتزورى الذى سيخوض به منافسات دورى الأمم الأوروبية، ويعد تصميم قميص المنتخب الإيطالى من إحدى شركات الملابس الرياضية الشهيرة، ويحافظ قميص الأتزورى على ثقافة الفن والعمارة الإيطالية.

ويستعد المنتخب الإيطالى بمواجهة البوسنة وهولندا الجمعة والاثنين المقبلين على الترتيب، بدوري الأمم الأوروبية.

وأزاح الإتحاد الإنجليزي الستار عن القمصان الثلاثة لمنتخب إنجلترا قبل إطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية 2020.

وظهر هاري كين وماركوس راشفورد وجادون سانشو في الظهور الأول لقميص المنتخب الإنجليزي.

وأعلن المنتخب الفرنسي عن قميصه الجديد، الذى سيخوض به منافسات دوري الأمم الأوروبية، والتي يواجه فيها كلاً من البرتغال وكرواتيا والسويد، ويشبه القميص ما كان يرتديه الديوك بطل مونديال 1998.

أعلن الإتحاد الهولندي عن قميص الطواحين الجديد، قبل منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وظهر كلاً من فان دايك مدافع ليفربول في الإعلان الترويجي للقميص.



برونو فيرنانديز بالقميص الجديد

Advertisements



ثلاثى إنجلترا بالقميص الجديد



رونالدو أسطورة البرتغال بالقميص الجديد



فان دايك بقميص منتخب هولندا



قميص إنجلترا



قميص إيطاليا



لاعب منتخب هولندا بالقميص الجديد



مبابي مرتدياً قميص فرنسا



منتخب فرنسا بالقميص الجديد



