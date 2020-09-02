- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسائل عدة لشعب لبنان في ثاني زيارة يجريها إلى بيروت منذ تفجير المرفأ، كما التقط صورة سيلفي مع مراسلة اليوم السابع فى العاصمة اللبنانية الزميلة إيمان حنا.
واختتم ماكرون مؤتمره بقصر الصنوبر بعبارة: من قلبي سلام لبيروت، كما حرص علي التقاط صور مع الحضور.
وخلال المؤتمر قال ماكرون إنه اتفق مع مسئولين لبنانيين علي تشكيل حكومة في غصون 15 يوما، متعهدا في الوقت نفسه بعقد مؤتمر لدعم لبنان بأكتوبر بالتعاون مع الامم المتحدة، لكن الدعم مشروط بالتزام الحكومة والدولة بالاصلاحات المتفق عليها وفى مقدمتها القطاع المصرفى والكهرباء والاستحابة لمطالب المواطنين .
ويغادر الرئيس ماكرون صباح غد الأربعاء، وقد أعلن أنه على استعداد للاتيان مجددا فى ديسمبر المقبل
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ماكرون فى صورة سيلفى مع مراسلة اليوم السابع.. ويختتم مؤتمره: من قلبى سلام لبيروت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.