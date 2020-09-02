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النائب العام يأمر بالتحقيق فى بلاغ ضد طبيب متهم بالتحرش بالرجال

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تلقت «النيابة العامة» اليوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر سبتمبر عام 2020، عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، وبعرض الأمر على المستشار المستشار حماده الصاوى، النائب العام، أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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