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الأرصاد الجوية تؤكد استمرار الرطوبة فى الفترة المقبلة وحتى فصل الخريف

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كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس فى الفترة المقبلة ونسبة الرطوبة المتوقعة، مضيفا أنه خلال الأيام الست المقبلة سيستمر ارتفاع نسبة الرطوبة على القاهرة والوجه البحري والصعيد.

وقال "شاهين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الرطوبة مستمرة في الفترة المقبلة وحتى فصل الخريف، مضيفا أن هناك سيولا في سيناء ومن المتوقع أن تعاود الأمطار السقوط الجمعة، لافتا إلى أن الفرص مهيأة لسقوط أمطار وسيول في سيناء.

وأشار محمود شاهين، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار يوم الجمعة فى سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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