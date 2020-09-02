هيلارى كلينتون تؤكد عدم كفاية الحديث عن حقوق المرأة وحاجتها إلى توسيع قوتها

أكدت هيلارى كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق والمرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة، أن أمريكا بحاجة الآن إلى توسيع قوة المرأة، مستعيدة ذكريات مشاركتها فى خطاب بالعاصمة الصينية بكين حول حقوق المرأة، منذ 25 عاما، مشددة على أنه لم يعد الحديث كافيا عن حقوق المرأة.



هيلارى كلينتون

وقالت هيلارى، عبر حسابها على انستجرام: "منذ خمسة وعشرين عامًا كنت فى بكين لإلقاء خطاب حول حقوق المرأة، لكن بعد ربع قرن، أعتقد أنه لم يعد كافياً الحديث عن حقوق المرأة، نحن بحاجة إلى توسيع قوة المرأة".

من ناحية أخرى، هاجمت هيلارى كلينتون، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قائلة: "كنت أتمنى أن يعرف دونالد ترامب كيف يكون رئيسا، فلننقذ بلدنا بانتخاب جو بايدن". وقالت هيلارى فى تغريده عبر حسابها الرسمى بتويتر: "كنت أتمنى أن يعرف دونالد ترامب كيف يكون رئيسًا، لأن أمريكا بحاجة إلى رئيس الآن، فلننقذ بلدنا وديمقراطيتنا بانتخاب جو بايدن".

فى سياق آخر حرصت هيلاري كلينتون، المرشحة الرئاسية السابقة على الانتخابات الرئاسية، على الاحتفال بعيد ميلاد بيل كلينتون الرئيس الـ42 للولايات المتحدة الامريكية، الذي أتم عامه الـ 74 اليوم، بصورة من دولاب الذكريات تجمعهما عبر حساباتها الشخصية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، لتطالب متابعيها بمشاركتها التهنئات.

وواصلت هيلاري كلينتون، دعمها للمرشح الديمقراطي الجديد جو بايدن، في الانتخابات المقبلة، التي من المقرر أن تنطلق بعد 75 يوما. ونشرت كلينتون، صورة تجمعها مع بايدن وباراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لدعم بايدن في الانتخابات المقبلة، وكتبت "أمامنا 75 يوماً لانتخابه الرئيس القادم".

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وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، فوز جو بايدن بترشيح الحزب الديمقراطي الأمريكي لخوض الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعد جو بايدن سياسي أمريكي كان نائب رئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين في الفترة من عام 2009 إلى 2017 أثناء حكم الرئيس باراك أوباما.



