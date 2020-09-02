كيف يغير مشروع تطوير محيط سور مجرى العيون منطقة الفسطاط بالقاهرة؟

بدأت أجهزة الدولة فى أعمال تطوير المرحلة الأولى لمشروع تطوير سور مجرى العيون ومنطقة المدابغ، والتى تقع خلف السور بامتداده من فم الخليج حتى ميدان السيدة عائشة، وذلك بعد إخلاء المنطقة من المظاهر العشوائية ونقل المدابغ لمدينة الروبيكى وإزالة عدد من المناطق العشوائية مثل عزبة المدابغ واكشاك أبو السعود، وغيرها، بإجمالى مساحة 90 فدانا بمصر القديمة تقريبا.

ويرصد اليوم السابع، أهم المعلومات عن تطوير المنطقة، وكيف سيتم تغييرها بعد إزالة المدابغ والمساكن العشوائية:

1. يتم تطوير المنطقة على مرحلتين على مساحة 90 فدانا تقريبا.

2. تبلغ مساحة المرحلة الأولى 16 فدانا وستكون بجوار سور مجرى العيون.

3. سيتم تنفيذ مطاعم وكافيتريات وبازارات سياحية وفندق ومسرح مفتوح ومساحات خضراء.

4. المشروع تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع محافظة القاهرة.

5. تم رفع مخلفات الهدم والبدء فى حفر الأساسات للمرحلة الأولى .

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6. منشآت المرحلة الأولى ستكون على الطراز الإسلامى القديم.

7. سيتم إنشاء أسواق متنوعة للحرف التراثية التى اشتهرت بها القاهرة التاريخية.

8. سيتم إنشاء منطقة للمسرح والفنون بها مسرحين أحدهما مكشوف ودور للسينما.

9. إنشاء خان للحرف اليدوية، وفنادق بنظام استوديوهات ومقاهى ومطاعم ومناطق ترفيهية.