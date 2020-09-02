مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 2 – 9 – 2020، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، حيث تواصل العديد من الدوريات عودتها بعد توقف دام فترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما يتم تنظيم بعض المباريات الودية على هامش تحضيرات الأندية الأوروبية للموسم الجديد بعدما انتهت المسابقات في كل دول أوروبا الكبرى حاليا باستثناء الدوري الفرنسي الذى انطلق الموسم الجديد منه قبل أيام. مواعيد مباريات الدوري المصري طلائع الجيش × أسوان – الثالثة عصرا – على قناة أون تايم سبورت إنبى × الجونة – السادسة مساء – على قناة أون تايم سبورت سموحة × الإنتاج الحربى – الثامنة والنصف مساء – على قناة أون تايم سبورت Advertisements مباريات ودية ليجانيس × رايو فاليكانو - الثانية عشر ظهرا ميلان × نوفارا الإيطالى – الخامسة مساء تورينو × برو باتريا – السادسة مساء ريال سوسيداد × فياريال – السابعة مساء بنفيكا × سبورتنج براجا – الثامنة مساء



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