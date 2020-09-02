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أول صورة للمتهم بذبح شقيقتين بجزيرة مطيرة فى قنا

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حصلت اليوم السابع على صورة المتهم بذبح شقيقتين داخل منزلهما بجزيرة مطيرة مركز قوص، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان من القبض عليه عقب 5 أيام من ارتكاب الواقعة بمركز قوص.

وكشفت التحريات أن المتهم، يُدعى مجدي.م.م، 30 عامًا، مقيم بمركز أبوسمبل بمحافظة أسوان، وكان على علاقة عاطفية من المجني عليها الكبرى، وعندما تركته وارتبطت بآخر قرر الانتقام منها ذبحًا وخوفًا من افتضاح أمره ذبح شقيقتها الصغرى بعدما شاهدت فعيلته.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة العثور على جثة "شقيقتين - مُقيمتان بدائرة مركز قوص بقنا" داخل منزلهما وبهما جروح ذبحية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة "صياد - مقيم بمحافظة أسوان".

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واعترف المتهم بارتباطه بعلاقة بإحداهما وحدوث خلافات بينهما وارتباطها بشخص آخر، ومعايرتها له بسوء سلوك شقيقتيه، فعقد العزم على التخلص منها.

وأضاف المتهم بأنه فى سبيل تنفيذ مُخططه توجه يوم الحادث لمنزلهما، وعقب فتح المجني عليها الباب كبلها وكمم فمها وتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها، ولدى مشاهدة شقيقتها له، وخشية افتضاح أمره تعدى عليها بذات السلاح، محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها، ثم استولى على هاتفها المحمول وهرب، وتخلص من الهاتف والسلاح المستخدم بإلقائهما بأحد المصارف المائية بدائرة المركز، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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