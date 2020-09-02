المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسجل 183050 وفاة بفيروس كورونا

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الثلاثاء 32087 إصابة جديدة بفيروس كورونا عن الإحصاء السابق ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ستة ملايين و4443 فيما ارتفع عدد الوفيات 428 ليصل إلى 183050.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 31 أغسطس آب، وذلك بالمقارنة مع تقريرها الصادر قبل هذا التاريخ بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

