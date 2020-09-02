أهم الاخبار

اليو ديانج يعود للقاهرة اليوم تمهيداً للانتظام في تدريبات الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 يعود المالي اليو ديانج لاعب وسط الأهلي للقاهرة اليوم الأربعاء بحسب تأكيدات اللاعب لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك تمهيداً للانتظام في تدريبات ناديه قبل مواجهة وادى دجلة المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل في بطولة الدوري العام، وسافر ديانج لمسقط رأسه لتجديد جواز سفره بعد حصوله على اذن من سيد عبد الحفيظ، خاصة في ظل استبعاده من مواجهة المصري الماضية والتي غاب عنها بداعي الإيقاف.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن ديانج سينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم الأربعاء استعداداً لمواجهة وادى دجلة، ويعانى الأهلى من غيابات كثيرة فى الفترة الحالية إذ يفقد جهود، كلاً من حسين الشحات ومحمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة ومحمود عبد المنعم كهربا للإيقاف، فى الوقت الذى وجه عبد الحفيظ تحذير شديد للاعب بعدم التأخر فى الوصول تجنباً لتوقيع عليه غرامة كبيرة.

من جانبه رد اليو ديانج على انباء هروبه من الأهلي مؤكداً أنه سافر إلى مالى بعلم الجهاز الفنى وموافقة عب الحفيظ، مستغلا عدم مشاركته فى مباراة المصري، فضلا عن طول الفترة بين لقاء المصرى وحتى مباراة الأهلى ووادى دجلة.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اليو ديانج يعود للقاهرة اليوم تمهيداً للانتظام في تدريبات الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا