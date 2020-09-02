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السيطرة على حريق فى شقة سكنية بالغربية

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية على حريق هائل نشب داخل شقة سكنية بشارع 25 بجوار المطافى والمخبز الآلى بمدينة طنطا فى محافظة الغربية .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية إخطارًا من مركز طنطا بورود بلاغ من أهالى مدينة طنطا بنشوب هائل بشقة سكنية بجوار المطافى والمخبز الآلى، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وتم إخماد النيران وتحرر محضر بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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