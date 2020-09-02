القبض على شاب وشقيقته ووالدته و3 من أصدقائه بتهم قتل الأب "البخيل" بكفر الشيخ

لقي أب مصرعه على يد نجليه بتحريض من والدته بإحدى قرى مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، واتفقا مع أصدقائهما لنقل جثة والدهما، والقائها بجوار مصرف، تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهمين 4 أيام. .

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء إيهاب عطيه، مدير إدارة البحث الجنائي بأن المقدم أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة البرلس، تلقي بلاغا من مزارع بإحدى قرى البرلس بالعثور على جثة جاره "ا.ع." وشهرته سعودي 47 سنة جثة هامدة بجوار سيارته بجوار مصرف بالقرية.

وانتقل للموقع فريق من رجال المباحث برئاسة المقدم سعد اللبيشي، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس وتبين وجود آثار كدمات بوجه ورأس المجني عليه، وكشفت التحريات وجود شبهه جنائيه وأن وراء تلك الواقعة نجل المجني عليه "ح" 19 سنة طالب بالاتفاق مع شقيقته "م" 23 سنة ربة منزل و بتحريض من الأم "ش.ع.ش"40 سنة ربة منزل.

وكشفت التحريات أن ابن المجني عليه استعان بثلاثة من أصدقائه "م.خ"19سنة وشقيق صديقه"م"23 سنه وصديق لهم "ط.ن" 32سنة للتخلص من والده، كما كشفت التحريات وجود خلافات أسرية بين المجني عليه وزوجته وأبنائه بسبب سوء معاملته لهم وبخله الشديد وعدم انفاقه عليهم وسبق زواجه من أخرى، وأن الخلافات والمشاكل تفاقمت بينهم فاتفق الابن مع شقيقته على التخلص من والدهما بعد موافقة الأم وتحريضها على ذلك.

فاستعان الإبن بأصدقائه لتنفيذ الجريمة مقابل مبلغ مالي 50 ألف جنيه توزع عليهم الثلاثة بالتساوي، وعندما حان وقت تنفيذ الجريمة دخل الابن شقة والده وهي بنفس المنزل بمفرده، وخلفه المتهمين الثلاثة، وهجم المتهمون الأربعة على المجني عليه أثناء نومه وقام الابن بخنقه واعتدوا عليه بالضرب، مما أدي لوفاته ولفظ أنفاسه الأخيرة، وقاموا بلف الجثة في سجادة كانت بالشقه، ووضعوا الجثة بجوار سيارة كان يملكها المجني عليه بجوار مصرف القرية، ثم ألقوا بالسجادة في المصرف.

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تحرر محضر بالواقعة برقم 3668 لسنة 2020 إداري مركز شرطة البرلس، والقي القبض على المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة، قرر المستشار محمد سالم، رئيس نيابة البرلس، حبس طالب وشقيقته ووالدته و3 من أصدقائه 4 أيام لكل منهم على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل والدهم بالتحريض من الأم لاتهامه بسوء معاملته لهم وبخله الشديد وعدم الإنفاق عليهم.



