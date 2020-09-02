أهم الاخبار

ضوابط تنظم حقوق ذوى الإعاقة فى الجمع بين أكثر من معاش.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نص القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على حقهم فى الجمع بين أكثر من معاش، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى حددها هذا القانون، حيث تنص المادة (25) منه، على أنه إذا توافرت في المستحق من ذوي الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى:

 

- المعاش المستحق عن نفسه.

 

- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

 

- المعاش المستحق عن الوالدين.

 

- المعاش المستحق عن الأولاد.

 

- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

Advertisements

 

ويراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة ما يأتى:

 

(أ) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.

 

(ب) يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات الواردة عالية بدون حدود.

 

- كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود. وتتحمل الخزانة العامة بالفروق المستحقة في المعاشات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.

 

 

 


Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ضوابط تنظم حقوق ذوى الإعاقة فى الجمع بين أكثر من معاش.. تعرف عليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا